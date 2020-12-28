لبنان

ولادة الحكومة.. مستشار سابق لمسؤول كبير يعلق

Lebanon 24
28-12-2020 | 06:16
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كشف مستشار سابق لمسؤول كبير أن المحيطين به يُصرّون على عرقلة تشكيل الحكومة والتدقيق الجنائي لأنهم متورطون، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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لبنان

الحكومة

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