لبنان

بين عون والراعي.. تعدد مواقف!

Lebanon 24
28-12-2020 | 07:08
A-
A+
Doc-P-778815-637447367975841310.jpg
Doc-P-778815-637447367975841310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "الجمهورية": إزاء ردة فعل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على ما آلت اليه مبادرته، عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس المكلّف سعد الحريري، وما سمّاه في عظته في قداس الاحد أمس "إنذاراً "موجّهاً منه الى"جميع معرقلي تأليف الحكومة، من قريب أو من بعيد"، بـ"أنّهم يتحمّلون مسؤوليّة وضع جميع المؤسّساتِ الدستوريّةِ على مسارِ التعطيلِ، الواحدةِ تلو الأخرى، لأنَّ الدولةَ التي لا تَكتمِلُ مرجِعيّاتُها وتَتكامَلُ في ما بينَها تَسقُط بشكلٍ أو بآخَر"، قالت اوساط قصر بعبدا لـ"الجمهورية"، انّها لم تفهم انّ مثل هذا التحذير موجّه الى رئيس الجمهورية ميشال عون "فهو التقى البطريرك الراعي واجريا قراءة دقيقة للوضع والتطورات، وإن كان له موقف محدّد فلرئيس الجمهورية موقف آخر، وهو امر طبيعي لا يحتمل ان نضعه في إطار سلبي بمقدار ما هو تعدّد في المواقف". وقالت: "وكما تفهّم البطريرك موقف رئيس الجمهورية فأنّه تفهّم بدوره موقف الراعي".

المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website