لبنان

سوريا تعلق على "مأساة" مخيم اللاجئين: لتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين

Lebanon 24
28-12-2020 | 07:18
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أعربت الحكومة السورية على أسفها الشديد لإحراق مخيم لاجئين سوريين شمالي لبنان، بينما أعلن الجيش اللبناني اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في بحنين قضاء المنية ما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى".

وأضاف المصدر أن بلاده "تهيب بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين".

بدوره، أعلن الجيش اللبناني في بيان أن مخابراته "أوقفت مواطنين لبنانيين اثنين وستة سوريين على خلفية مشاجرة وقعت في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين".

وأضاف الجيش أن الشجار "ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً على احراق خيم النازحين السوريين".

وأتى الحريق على كل خيام في المخيم المؤقت الذي كان يضم مئات اللاجئين السوريين. 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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