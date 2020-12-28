مبادرة الراعي لن تتوقف..

أعلنت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ "الجمهورية"، انّ مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "لن تتوقف عند هذه الحدود، وانّ لها تتمة ستظهر وقائعها في الايام المقبلة، وربما ستخرج الى العلن بعد رأس السنة الجديدة، من دون الاشارة الى اي تفاصيل".