لبنان

لبنان يعيش سيناريو عام 2016.. لا أمطار قريباً وهكذا سيكون طقس آخر أيام السنة

Lebanon 24
28-12-2020 | 09:35
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه منذ 10 عشرة ايام والمرتفع السيبيري يمارس نشاطه غرب روسيا وقد وصلت قيم ضغطه الى 1042hpa، ما ادّى الى قطع امداد المنطقة بالمنخفضات الجوية، بل اكتفت بحالة عدم استقرار سريعة قبل عيد الميلاد بيومين، وما لبث المرتفع القطبي ان مدّ وسط روسيا بالتيارات الجليدية وتدنت الحرارة الى -57 تحت الصفر حتى نَشُط مجدداً المرتفع السيبيري الآسيوي، وارتفعت قيم ضغطه الى 1062hpa، وانعكس الوضع سلباً على الشرق الاوسط، فأطاح الضغط الجوي المرتفع الذي وصل الى العراق وتركيا وسوريا، بالامطار، وسيستمر الوضع حتى الاسبوع الاول من سنة 2021.

 

هذا وتأثرت شبه الجزيرة العربية بالوضع، فتحرّك المرتفع الشبه مداري وحرك الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية نحو سوريا ولبنان ووصلت سرعتها الى 70 كلم في الساعة، وسيبقى الوضع مستقراً على حاله حتى الرابع من الشهر القادم.

 

طقس يومي الاثنين والثلاثاء، مشمس الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة على 21 درجة ورطوبة منخفضة وهذا هو سيناريو سنة 2016 الذي غيّب الامطار عن البلاد خلال شهرَي كانون الثاني الأول وشباط.

 

الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 15 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 5 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و -1 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية  تتحول  الى شرقية ناشطة سرعتها بين 20 و 70 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: بين 50 و 60%

البحر: منخفض الموج

 

ملاحظة: يعود تردّي وضع الطقس في المنطقة الى غياب نشاط المنخفض الايسلاندي الذي ضرب الحوض الشرقي للمتوسط في العامَين الماضيين، وحالياً يقتصر نشاطه على كندا وشرق اميركا وجزء من غرب أوروبا.

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