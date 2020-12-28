إلقاء قنبلة على مخفر درك نبحا

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مجهولين ألقوا ليلا قنبلة يدوية باتجاه مخفر درك نبحا المحفارة، واقتصرت الأضرار على الماديات. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.