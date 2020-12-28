أصيبت بطلقٍ ناري في بطنها.. والأسباب مجهولة!

أصيبت المدعوة "ر. ح." (مواليد 2000، لبنانية) بطلق ناري في بلدة عرسال – قضاء بعلبك.

وفي المعلومات، أنّها أصيبت بطلق ناري من سلاح صيد في بطنها، فيما لا تزال الأسباب مجهولة.

وعلى الأثر، نقلت إلى أحدى المستشفيات في الهرمل.