لبنان

أصيبت بطلقٍ ناري في بطنها.. والأسباب مجهولة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2020 | 09:57
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أصيبت المدعوة "ر. ح." (مواليد 2000، لبنانية) بطلق ناري في بلدة عرسال – قضاء بعلبك.
 
وفي المعلومات، أنّها أصيبت بطلق ناري من سلاح صيد في بطنها، فيما لا تزال الأسباب مجهولة. 
 
وعلى الأثر، نقلت إلى أحدى المستشفيات في الهرمل.
 
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عرسال

إطلاق نار

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خاص "لبنان 24"

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