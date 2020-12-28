لبنان

في إسطنبول: سائح لبناني يتهجم على الشرطة ثم يضرب رأسه بالحائط بسبب الكمامة! (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2020 | 10:00
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بينت كاميرات المراقبة في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول في منطقة تقسيم، ضرب سائح لبناني رأسه بالجدران بعد توقيفه من قبل الشرطة التركية لعدم ارتدائه الكمامة جراء تهجمه على العناصر ورفضه ارتداءها.

 

وإثر ذلك، طلبت الشرطة منه إبراز جواز سفره، غير أن السائح اللبناني واصل تصرفه العنيف ضد أفراد الشرطة.

 

ونتيجة لذلك، تم توقيفه واقتياده إلى أحد مستشفيات مدينة إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وبحسب "تركيا الان" خلال تواجد السائح في المستشفى، بدأ بمحاولة إلحاق الأذى بنفسه عبر ضرب رأسه على الجدران.

 

وعقب الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، تم سوقه إلى المحكمة التي أقرت إخلاء سبيله ومواصلة محاكمته من دون توقيف.

المصدر: يا صور

لبنان

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