ما هي مستجدّات "كورونا" في مستشفى نبيه برّي الحكومي؟

وزع مستشفى "نبيه برّي الجامعي الحكومي" في النبطية، تقريره الأسبوعي، عن المستجدات حول فيروس "كورونا"، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.



وجاء في التقرير:

- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 85 حالة، بينهم 7 حالات أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.

- عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:19 حالة.

- حالتا وفاة.

- عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 15 حالة.

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 506 فحوصات، بينها 91 حالة إيجابية و414 حالة سلبية.