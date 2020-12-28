الاتحاد العمالي العام يشيد بالجهود النوعيه التي بذلتها السفارة العراقية بايصال المساعدات

استقبل القائم بالاعمال المؤقت الوزير المفوض امين عبد الاله النصراوي، يرافقه المستشار احمد جمال كنهش وفدا من الاتحاد العمالي العام في لبنان يرأسه رئيس الاتحاد العمالي السيد بشارة الاسمر ، وقد اشاد الوفد بالجهود النوعيه التي بذلتها السفارة في ايصال المساعدات العراقية الى لبنان وخاصه مادتي وقود المازوت والطحين، وبين الوفد ان وقوف العراق الى جانب لبنان في محنته الحاليه دليل على عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين العراقي واللبناني ،مبينا ان مساعدات الطحين العراقية حافظت على استقرار سعر رغيف الخبز لثلاثه اشهر على الاقل.

بدوره بين القائم بالاعمال المؤقت ان السفارة تعمل بجد للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والنهوض بها، وفي ختام اللقاء قدم الوفد الزائر درعا" تكريميا" للسيد القائم بالاعمال المؤقت، تثمينا لجهود جمهورية العراق ممثلة بالسفارة في مساعدة لبنان.