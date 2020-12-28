وزير سابق يعلن إصابته بـ"كورونا"!

أعلن عميد "المجلس العام الماروني"، الوزير السابق وديع الخازن أنّه بعد شعوره بأعراض خفيفة، أجرى فحص "PCR" وأتت النتيجة إيجابية، ما يعني إصابته بفيروس "كورونا".

وتمنى على كل من خالطه أخيراً أن يحجر نفسه وأن يجري فحص "كوفيد-19" في أقرب فرصة.