لبنان

مالية صيدا عاودت العمل وإجراءات مشددة على مداخل السرايا تحسبا لتحرك مطلبي أمامها

Lebanon 24
28-12-2020 | 11:29
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عاودت مصلحة المالية في سرايا صيدا الحكومية صباحا عملها المعتاد وسط تنظيم عنصر من القوى الأمنية عملية دخول المواطنين اليها عند بوابة المدخل الرئيسي لتنفيذ معاملاتهم ضمن التدابير الوقائية المعتمدة، بعدما أقفلت يومي الأربعاء والخميس الماضيين بناء لقرار محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، بسبب إصابة ثلاثة موظفين فيها بفيروس كورونا. وقد تابعت المصلحة خلالها أوضاع التزامهم الحجر الصحي للفترة اللازمة، بالإضافة إلى رصد دائرة المخالطين الذين عملوا بدورهم على تنفيذ الإجراءات الوقائية الكفيلة باثبات خلوهم من الفيروس وعودتهم إلى مزاولة العمل من جديد، بينما عملت فرق بلدية صيدا على تعقيم مبنى المصلحة مرتين متتاليتين حفاظا على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين معا.

من جهة أخرى، شهدت مداخل سرايا صيدا الحكومية تدابير مشددة للقوى الأمنية بعد تبلغهم باعتصام لناشطين وأصحاب ملاحم ومزارع دواجن أمام السرايا بهدف مطالبة وزارة الزراعة المتمثلة بمصلحة الزراعة في محافظة الجنوب بحل مشكلتهم حول العلف والابقار المدعومة.
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