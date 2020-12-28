لبنان

القاضي عبّود يدعو الهيئة الناخبة للإلتئام لانتخاب قاضيين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
28-12-2020 | 11:29
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أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، بياناً أعلن فيه أنّه "عطفاً على الدعوة التي وجهت بتاريخ 10/7/2020، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق بسبب الظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس الكورونا،

وبناءً على أحكام البندين "ج"/1 و"هـ" من المادة السادسة من القانون الرقم 175 الصادر بتاريخ 8/5/2020،

يدعو الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى الالتئام، لانتخاب قاضيين متقاعدين في منصب الشرف، في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك نهار السبت الواقع فيه 23/1/2021، في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر، في قصر العدل في بيروت،

كما أنه، وعملاً بأحكام البند ج/1 من المادة السادسة من القانون الرقم 175/2020 معطوف على المادة الرابعة من المرسوم الرقم 8785/2002، وفي حال عدم توفر النصاب (أي الأكثرية المطلقة للهيئة الناخبة) في الجلسة الأولى المحددة أعلاه، سوف يصار إلى عقد جلسة ثانية لإجراء الانتخابات في خلال مهلة أسبوع، أي يوم السبت الواقع فيه 30/1/2021 عند الساعة العاشرة صباحاً، 

ويُعلم الهيئة الناخبة بأن التصويت سيجري بالطريقة الالكترونية وفقاً لأحكام البند ج/1 المشار إليه معطوفة على المادة 6 من المرسوم الرقم 8785 المذكور المعدلة بموجب المرسوم الرقم 6809 تاريخ 7/8/2020، وسيتمّ اتخاذ ما يجب من التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها تأمين سلامة المشاركين في العملية الانتخابية، والتباعد في ما بينهم".
 
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