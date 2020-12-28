"فوائد حبوب اللقاح" عنوان محاضرة لقطاع المرأة في تيار العزم

تحت عنوان "فوائد حبوب اللقاح"، نظم قطاع المرأة في تيار العزم بالتعاون مع عطارة مكة لقاء تفاعليا مع خبير الاعشاب محمود مرزوق وذلك عبر تطبيق الزووم انطلاقا من مقر القطاع في طرابلس .

بداية تحدث الخبير مرزوق عن كيفية الحصول على حبوب اللقاح، مشيرا إلى أنها البودرة الموجودة في الزهور، وهي لقاح الأزهار والتي تلتصق بجسم النحلة ،وهي تحتوي على مواد أهمها الماء، والسكريات، والدهون، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، بالإضافة إلى بعض الإنزيمات والخمائر.

ولفت إلى أن حبوب اللقاح تمتاز بالعديد من الفوائد الصحيّة حيث إنها تنشّط الجسم بطريقةٍ طبيعيةٍ وتمدّه بالطاقة اللازمة التي تُمكّنه من آداء مهامه اليوميّة بفعاليةٍ، كما تساعد في علاج الأورام السرطانيّة، فهي تحتوي على عناصر معدنيّة ومواد أخرى مثل الأحماض الدهنيّة غير المشبعة، كذلك تعالج الكثير من الأمراض الجلديّة، كالالتهابات، والحكة، والأكزيما، والصدفية، كما أنها تخفّف الأعراض المرافقة للحساسيّة والربو، وتعالج مشاكل الجيوب الأنفية وأغلب مشاكل الجهاز التنفسيّ. وتعزّز الجهاز المناعيّ في الجسم، فهي تحتوي على بكتيريا معوية بالإضافة إلى المضادات الحيوية، والتي تحمي الجسم من الفيروسات ، كذلك تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وأيضا على نسبة الكولسترول في الدم،فضلاً عن علاج تضخم البروستات الحميد وتحسّن القدرة على الإنجاب وعلاج مشاكل العقم.

وختم مرزوق مشددا على ضرورة إستشارة خبراء الأعشاب من أجل تحديد حجم الجرعات التي يمكن تناولها من هذه الحبوب المفيدة.