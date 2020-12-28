لبنان

إليكم تاريخ وصول لقاح كورونا.. وهذا عدد الذين سيحصلون عليه

Lebanon 24
28-12-2020 | 11:49
A-
A+
Doc-P-778890-637447532114201409.jpg
Doc-P-778890-637447532114201409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الدكتور عبد الرحمن البزري أن المتغيرات المستجدة على فيروس كورونا تحدث عادة لكل الفيروسات وكورونا المتغير سريع الانتشار مع احتمال اصابة الاطفال والشباب.

وفي حديث مع "صوت كل لبنان"، لفت البزري الى ضرورة النقاش الجدي حول جدوى ايقاف الرحلات إلى بريطانيا بعد العيد، مشيرا الى ان المقاربة حاليا تقع "بين الظروف الاقتصادية الصعبة والضرورات الصحية".

وقال البزري: "كنا نتمنى ان تكون احتفالات ليلة راس السنة وعيد الميلاد المجيد تتمتع بانضباط اكثر، لافتا الى ان فحوص pcr السلبية مهمة لكنها ليست ضمانة مئة بالمئة".

اما عن اللقاح، فكشف البزري أنه "بعد توقيع الاتفاقية، سيصل اللقاح بين 7 و15 شباط الى بيروت، وسيشمل مليون و50 الف مواطن"، آملا بوصول "لقاحات أخرى غير الفايزر، وان يرتفع العدد، الا ان انتهاء عملية التلقيح تحتاج الى اشهر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website