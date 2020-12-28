إليكم تاريخ وصول لقاح كورونا.. وهذا عدد الذين سيحصلون عليه

أكد الدكتور عبد الرحمن البزري أن المتغيرات المستجدة على فيروس كورونا تحدث عادة لكل الفيروسات وكورونا المتغير سريع الانتشار مع احتمال اصابة الاطفال والشباب.وفي حديث مع "صوت كل لبنان"، لفت البزري الى ضرورة النقاش الجدي حول جدوى ايقاف الرحلات إلى بريطانيا بعد العيد، مشيرا الى ان المقاربة حاليا تقع "بين الظروف الاقتصادية الصعبة والضرورات الصحية".وقال البزري: "كنا نتمنى ان تكون احتفالات ليلة راس السنة وعيد الميلاد المجيد تتمتع بانضباط اكثر، لافتا الى ان فحوص pcr السلبية مهمة لكنها ليست ضمانة مئة بالمئة".اما عن اللقاح، فكشف البزري أنه "بعد توقيع الاتفاقية، سيصل اللقاح بين 7 و15 شباط الى بيروت، وسيشمل مليون و50 الف مواطن"، آملا بوصول "لقاحات أخرى غير الفايزر، وان يرتفع العدد، الا ان انتهاء عملية التلقيح تحتاج الى اشهر".