لبنان

تنكر بزي إمرأة منقبة وسلبها مجوهراتها في "التاكسي"

Lebanon 24
28-12-2020 | 12:29
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ادعت لدى فصيلة البسطة المدعوة ز. ج. أنه أثناء وجودها في محلة الظريف قرب المستوصف، استقلت سيارة اجرة نوع مرسيدس وبداخلها السائق وثلاثة اشخاص احدهم متنكرا بزي امرأة منقبة. وبوصول السيارة الى محلة البسطة أقدم الشخص المتنكر على شهر مسدس حربي ووضعه في خاصرتها وسلبها خاتم وسنسال من ذهب ثم ترجلوا من السيارة وغادروا الى جهة مجهولة. قدرت قيمة المسروقات بحوالي 700 دولار امريكي.
 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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