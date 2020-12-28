لبنان

مختلف عن السنوات الماضية.. هكذا سيكون الطقس ليلة رأس السنة

Lebanon 24
28-12-2020 | 12:51
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على الرغم من أن طقس السنوات الماضية في ليلة رأس السنة شهد منخفضات جوية وامطار، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات. أما يوم الخميس، فسيكون الطقس مستقرا. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خصوصا على الساحل وفوق الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ارتفاع اضافي في نسبة الرطوبة على الساحل وظهور ضباب محلي على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: غربية الى شمالية - غربية نهارا، وجنوبية - شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,42
- ساعة غروب الشمس: 16,37
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