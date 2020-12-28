لبنان

فحوص مجانية للمخالطين غدا في مدينة الحريري الرياضية

Lebanon 24
28-12-2020 | 13:06
A-
A+
Doc-P-778914-637447581745870393.jpg
Doc-P-778914-637447581745870393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت غرفة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا الزهراني، بالتعاون مع وزارة الصحة والترصد الوبائي، عن "إجراء فحوص PCR مجانية لمخالطي الحالات الإيجابية فقط، وذلك يوم غد الثلاثاء في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، من العاشرة صباحا ولغاية الثانية عشر ظهرا"، راجية من جميع الذين خالطوا مصابين "الحضور لإجراء الفحص اللازم وفقا للتاريخ والوقت المحدد أعلاه".

وحثت خلية الأزمة، في بيان اليوم، المواطنين على "التزام الاجراءات الوقائية وأعلى معايير النظافة الصحية، وإتخاذ أعلى درجات الوقاية، عبر الالتزام التام بقواعد التباعد الإجتماعي، وضرورة وضع الكمامات وتعقيم اليدين والأسطح، خصوصا مع عودة ارتفاع أعداد الإصابات في قضاء صيدا وسرعة إنتشار الوباء".

ودعت إلى "عدم التردد في الإبلاغ عن أي إصابة لإتخاذ الاحراءات الوقائية للحد من إمكانية إنتقال العدوى، والرجوع الى خلية الازمة والكوارث في بلدية صيدا لأخذ المعلومات الصحيحة والتدابير الوقائية اللازمة في هذا الإطار والتزامها حصرا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website