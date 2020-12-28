لبنان

إعلانان هامان من وزير الصحة حول اللقاح.. والجرعات تكفي 20% من اللبنانيين؟

Lebanon 24
28-12-2020 | 13:22
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 أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "المعطيات من مراكز الابحاث تؤكد ان لقاح "فايزر" يغطي الطفرة المستجدة، وما أثبت حتى اليوم ان السلالة الجديدة ليست اكثر فتكا. ونشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح واطمئن انه سيكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الاهداف التي نسعى إليها".
 
 
كما أعلن انه "بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح "فايزر" واخذنا الاذن بالتفاوض لامكان ادخال بعض التعديلات على العقد".

وقال: "الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ 20% من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية".
 
 
 
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