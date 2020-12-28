اليكم التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون

عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية – المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي-في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون.

وقد جرى النقاش في المستجدات المتعلقة بأوضاع النزلاء داخل السجون مع آمري السجون ورؤساء المراكز الطبية.بعدها أقرّت التوصيات التّالية:1-الموافقة على اصدار دليلين متعلقين بصانعي القرار وبآمري السجون وأماكن التوقيف، وذلك في إطار اجراءات حماية السجون واماكن التوقيف من وباء كورونا عند نقل واستقبال الموقوفين أو في حال الكشف عن حالات تعاني من هذا الفيروس بينهم.2-الاسراع في مكننة السجلات الصحية العائدة للسجناء.3-التشدّد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمُحتجَزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المُزمنة.4-متابعة العمل بجميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بشأن تخفيف الاكتظاظ.وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.وتقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.