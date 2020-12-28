لجنة الدفاع أقرت تعديل مواد بقانون الدفاع الوطني وانضمام الحكومة الى اتفاقية الحماية النووية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: الوليد سكرية، وهبه قاطيشا، علي عسيران وعلي عمار.

وحضر عن وزارة المالية ميرنا معوض، عن وزارة الدفاع - قيادة الجيش العميد الركن زياد الهاشم ونائب رئيس الاركان والتخطيط العقيد جورج حبيقه، مستشار قيادة الجيش المحامي ريمون الحلو، عن وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد الركن جهاد صليبا، وعن شعبة التخطيط في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الرائد ايمن مشموشي، وعن وزارة الخارجية والمغتربين احمد عرفه، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط.

وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2629 الرامي الى تعديل مواد من الفصل الاول من الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني )، وأقرته مع بعض التعديلات الطفيفة.

كما ناقشت مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6906 تاريخ 28/8/2020 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي انضم لبنان اليه بتاريخ 15/1/1998، فأقرته كما ورد".

وأرجأت الى الجلسة المقبلة مناقشة مشروع القانون الرامي في المرسوم 6246 المتعلق بتعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/11/2002، (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، لمزيد من الدرس.