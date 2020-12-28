لبنان

لجنة الاشغال تقرّ تأليف لجنة تقصي الحقائق لمناقشة ملف الكهرباء والمناقصات

Lebanon 24
28-12-2020 | 15:03
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ريمون غجر، للبحث في موضوع المناقصات التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه.


حضر الجلسة مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: سليم عون، زياد حواط، جهاد الصمد، جوزف اسحاق، علي عمار، سيزار ابي خليل، حسين جشي، حسين الحاج حسن، محمد خواجه، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، انطوان جشي، ياسين جابر، ابراهيم عازار، امين شري، علي بزي، امين شري، ايوب حميد، غازي زعيتر، قاسم هاشم، جورج عقيص، ادي معلوف، سيمون ابي رميا وعلي حسن خليل. كما حضر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، المديرة العامة للنفط اورور فغالي، المدير العام للمناقصات جان عليه، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف، مستشارا وزير الطاقة داني سماحة وانطوان الكعدي.

اثر الجلسة، قال النائب نجم: "اجتمعت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه في حضور معالي وزير الطاقة ومدير عام المناقصات الاستاذ جان العلية ورئيس مجلس ادارة المدير العام لكهرباء لبنان والمديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، ناقشنا كل المواضيع التي سمعناها عبر وسائل الاعلام والتي لم نسمعها ايضا في التلفزيون، وكان حديث مستفيض للسادة النواب. اتخذنا قرارا بتأليف لجنة تقصي الحقائق، وفقا للمادة 142 والتي تضم: نزيه نجم رئيسا، حكمت ديب مقررا، والاعضاء النواب: جهاد الصمد، جوزف اسحاق، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، فريد الخازن، فيصل الصايغ، محمد الحجار، ومحمد خواجه. وهذه اللجنة ستناقش كل ملف الكهرباء والمناقصات وكل ما يتأتى عن هذا الموضوع".
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