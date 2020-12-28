إقفال بلدة لبنانية جديدة بسبب كورونا

بسبب تزايد الاصابات اليومية بفيروس كورونا في بلدة مزيارة في قضاء زغرتا وحفاظا على الصحة والسلامة العامة قرر محافظ الشمال رمزي نهرا اقفال البلدة لمدة اسبوع فقط وتم تكليف القوى الامنية بمؤازرة البلدية مراقبة مدى التزام المصابين والوافدين من الخارج بالحجر المنزلي.