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لبنان
افتتاح قسم لجراحة الأعصاب لحديثي الولادة في مستشفى الحبتور
Lebanon 24
28-12-2020
|
16:17
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افتتح قسم جديد لجراحة الأعصاب لحديثي الولادة في مستشفى الحبتور في بلدة حرار، في حضور ادارة المستشفى واطباء.
وألقى رئيس القسم منسق عام تيار "المستقبل" في الضنية الدكتور هيثم الصمد كلمة شكر في مستهلها رجل الاعمال خلف الحبتور الذي "بنى هذا المستشفى في هذه المنطقة ليؤدي الخدمات الطبية للأهالي في منطقة جرد القيطع - عكار، بمواكبة من صندوق الزكاة وسماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورعاية دائمة من دولة الرئيس سعد الحريري".
وقال: "هناك إجحاف كبير في حق المستشفى من وزارة الصحة وفي حق المنطقة ككل، فهي الأقل من حيث السقف المالي بين مستشفيات لبنان. ونوجه النداء في هذا الصدد، إلى معالي وزير الصحة، بضرورة رفع الغبن عن المستشفى في هذه المنطقة التي هي بأمس الحاجة إلى هذا المستشفى وإلى خدماته".
أضاف: "إن إنشاء مركز العناية لحديثي الولادة أمر مهم جدا، وهو يعنى بالتشوهات الخلقية في الجهاز العصبي، حيث أن هناك 40 طفلا من أصل 10 آلاف يولدون مصابين بتشوهات خلقية".
خشفة
من جهته، قال الدكتور عبد الرزاق خشفة: "كل القطاعات في الوقت الحالي تفكر إما بأن تقف مكانها أو أن تستثمر خارج البلاد. ولا شك أن افتتاح هذا القسم يشكل خطوة جريئة في هذه الظروف، كما أن للموقع الجغرافي للمستشفى دورا وأهمية في تلبية الحاجات الطبية للمنطقة، ولا ننسى دور الكادر الطبي فيها الذي يقف وراء كل إنجاز".
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