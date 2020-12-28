توقيف شخص في الخيام لترويجه حشيشة الكيف

أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة الخيام المدعو س. ش. بجرم ترويج حشيشة الكيف وضبطت كمية منها في داخل منزله تقدر زنتها بكيلوغرام وأوراق لف وميزان، وسلم الى فصيلة الخيام بناء على اشارة القضاء المختص.