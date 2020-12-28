لبنان

توقيف شخص في الخيام لترويجه حشيشة الكيف

Lebanon 24
28-12-2020 | 16:36
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أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة الخيام المدعو س. ش. بجرم ترويج حشيشة الكيف وضبطت كمية منها في داخل منزله تقدر زنتها بكيلوغرام وأوراق لف وميزان، وسلم الى فصيلة الخيام بناء على اشارة القضاء المختص.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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الخيام

حشيشة الكيف

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