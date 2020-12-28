حادث مأساوي.. إحتراق سيارة بمن فيها في شكا (فيديو)

في حادث مأساوي، إندلع حريق بسيارة كان بداخلها إثنين على الاوتوستراد في منطقة شكا، وبحسب المعلومات الاولية التي ظهرت في الفيديو، فإن أحداً لم يستطع إسعاف ركاب السيارة لسرعة اندلاع النيران بداخل السيارة.