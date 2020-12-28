إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:

افاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة و96 حالة شفاء".



ولفت التقرير الى أن "إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ: 4352 مصابا.



الحالات الايجابية قيد المعالجة الآن :793 حالة.



حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 904 حالات (مقيمين ووافدين).



كما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 3485 حالة.



اما اجمالي حالات الوفاة فبلغ :74 حالة.



وتوزعت الاصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية على البلدات والقرى العكارية التالية: حلبا 7، ذوق الحصنية 4 ، بيت يونس 3، ببنين 2، اكروم 2، الشيخ طابا 2، وادي خالد 2، رحبة 2 وإصابة واحدة في بلدات: برقايل، بزال،شدرا، بينو، الحيصا، مشتى حسن، التليل، منيارة، عكار العتيقة، عين الذهب، وادي الجاموس، عدبل، مزرعة بلدة،الحوشب، مشمش وتلعباس الغربي".

بدورها، أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في بيان، تسجيل "اربع حالات ايجابية بفيروس كورونا، والمصابون يلتزمون مع عائلاتهم الحجر المنزلي"، مشيرة الى أن هناك "ثلاث حالات تماثلت للشفاء".

كما أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية "تسجيل 49 حالة إيجابية جديدة موزعة كالآتي: دده 3، كوسبا 2، النخلة وحارة الخاصة 4، راسمسقا 4، أنفه 4، برسا 10، كفرصارون 4، فيع 4، كفرحزير 1، بتوراتيج 1، المجدل 2، بطرام 2، أميون 1، عبن عكرين 1، عفصديق 1، إضافة الى 5 حالات قيد التحقق، وتسجيل حالة وفاة في راسمسقا".

من جهتها، أعلنت بلدية الزرارية في بيان، "رصد اصابة جديدة بفيروس كورونا"، داعية "جميع المخالطين الى حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 لاجراء فحوص الـpcr".

بدورها، أ علنت بلدية كفرملكي - صيدا في بيان عن "اصابتين بفيروس كورونا، وان الحالة الصحية لهما جيدة، ويتابعان الحجر المنزلي ".

كما أعلنت خلية الطوارئ في بلدية حيزوق في بيان، تسجيل حالة إيجابية جديدة لمواطن من أبناء البلدة وهو يلتزم الحجر.

و أعلنت بلدية العدوسية في بيان، ثبوت إصابتين بفيروس كورونا، هما قيد الحجر المنزلي، ودعت المخالطين الى التزام الحجر.

بدورها، أعلنت بلدية كوسبا الكورة في بيان ،"تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة، وهما تلتزمان الحجر المنزلي". كما اعلنت البلدية شفاء حالتين من الفيروس بعد أن انهيا فترة الحجر الصحي.

كما اعلنت خلية الازمة في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية، عن تسجيل 54 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:



مزياره: 31

رشعين: 1

زغرتا: 16

كفردلاقوس: 3

كفرفو: 1

بنشعي: 2



وذكرت الخلية بأ"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، والمحافظة على المسافة الامنه، ووضع الكمامة، خصوصا اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".



وشددت على المؤسسات واصحاب المحال التجارية "ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى اخر، بالاضافة الى منع اي شكل من اشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".

