لبنان

إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

Lebanon 24
28-12-2020 | 17:41
A-
A+
Doc-P-778978-637447748287719287.jpg
Doc-P-778978-637447748287719287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:
 
افاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة و96 حالة شفاء".

ولفت التقرير الى أن "إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ: 4352 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الآن :793 حالة.

حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 904 حالات (مقيمين ووافدين).

كما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 3485 حالة.

اما اجمالي حالات الوفاة فبلغ :74 حالة.

وتوزعت الاصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية على البلدات والقرى العكارية التالية: حلبا 7، ذوق الحصنية 4 ، بيت يونس 3، ببنين 2، اكروم 2، الشيخ طابا 2، وادي خالد 2، رحبة 2 وإصابة واحدة في بلدات: برقايل، بزال،شدرا، بينو، الحيصا، مشتى حسن، التليل، منيارة، عكار العتيقة، عين الذهب، وادي الجاموس، عدبل، مزرعة بلدة،الحوشب، مشمش وتلعباس الغربي".
 
بدورها، أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في بيان، تسجيل "اربع حالات ايجابية بفيروس كورونا، والمصابون يلتزمون مع عائلاتهم الحجر المنزلي"، مشيرة الى أن هناك "ثلاث حالات تماثلت للشفاء".
 
كما أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية "تسجيل 49 حالة إيجابية جديدة موزعة كالآتي: دده 3، كوسبا 2، النخلة وحارة الخاصة 4، راسمسقا 4، أنفه 4، برسا 10، كفرصارون 4، فيع 4، كفرحزير 1، بتوراتيج 1، المجدل 2، بطرام 2، أميون 1، عبن عكرين 1، عفصديق 1، إضافة الى 5 حالات قيد التحقق، وتسجيل حالة وفاة في راسمسقا".
 
من جهتها، أعلنت بلدية الزرارية في بيان، "رصد اصابة جديدة بفيروس كورونا"، داعية "جميع المخالطين الى حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 لاجراء فحوص الـpcr".
 
بدورها، أعلنت بلدية كفرملكي - صيدا في بيان عن "اصابتين بفيروس كورونا، وان الحالة الصحية لهما جيدة، ويتابعان الحجر المنزلي ".
 
كما أعلنت خلية الطوارئ في بلدية حيزوق في بيان، تسجيل حالة إيجابية جديدة لمواطن من أبناء البلدة وهو يلتزم الحجر.
 
وأعلنت بلدية العدوسية في بيان، ثبوت إصابتين بفيروس كورونا، هما قيد الحجر المنزلي، ودعت المخالطين الى التزام الحجر.
 
بدورها،  أعلنت بلدية كوسبا الكورة في بيان ،"تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة، وهما تلتزمان الحجر المنزلي". كما اعلنت البلدية شفاء حالتين من الفيروس بعد أن انهيا فترة الحجر الصحي.
 
كما اعلنت خلية الازمة في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية، عن تسجيل 54 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

مزياره: 31
رشعين: 1
زغرتا: 16
كفردلاقوس: 3
كفرفو: 1
بنشعي: 2

وذكرت الخلية بأ"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، والمحافظة على المسافة الامنه، ووضع الكمامة، خصوصا اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".

وشددت على المؤسسات واصحاب المحال التجارية "ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى اخر، بالاضافة الى منع اي شكل من اشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".
 
وأعلنت بلدية كفرحزير في بيان،" تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة ،حيث اجرت فحص ال pcr واتت النتيجة ايجابية، وهي تلتزم الحجر المنزلي ".
 
 
  
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website