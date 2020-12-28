لبنان

مصلحة الليطاني باشرت إزالة التعديات على الأملاك النهرية في طرفلسيه

Lebanon 24
28-12-2020 | 18:38
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها باشرت "ازالة التعديات على الاملاك النهرية في منطقة طرفلسيه بمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة وبموجب احكام قانون المياه الجديد رقم 192 للعام 2020، حيث اقيمت تعديات جديدة على الاملاك النهرية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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