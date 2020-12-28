مصلحة الليطاني باشرت إزالة التعديات على الأملاك النهرية في طرفلسيه

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها باشرت "ازالة التعديات على الاملاك النهرية في منطقة طرفلسيه بمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة وبموجب احكام قانون المياه الجديد رقم 192 للعام 2020، حيث اقيمت تعديات جديدة على الاملاك النهرية".