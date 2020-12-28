حزب الله استنكر حرق خيم النازحين في بحنين: لملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم

استنكر "حزب الله"، في بيان، "قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين - المنية"، واعتبر ان "ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء"، ودعا "الجهات المختصة إلى ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، منعاً لتكرار هذه الحوادث المؤلمة".وشدد الحزب على "ضرورة المحافظة على روح التعاون والإخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين".