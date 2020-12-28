وزارة الصحة: تكثيف حملات الفحوص الثلاثاء لمواكبة فترة الأعياد

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنها "تطبيقا لتوجيهات وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تكثف غدا الثلثاء فرق الوزارة بالتعاون مع أطباء الأقضية في عدد من المناطق اللبنانية، حملات فحوص PCR وantigen الموجهة للمخالطين وللذين يظهرون أعراضا مرضية أو تنفسية قد تكون ناجمة عن الإصابة بـCOVID-19 وذلك بهدف مواكبة فترة الأعياد والحد من سلسلة تفشي عدوى فيروس كورونا في خلالها وضبط انتشارها، وذلك وفق البرنامج التالي:قضاء جزين: في مستشفى جزين، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهرقضاء البترون: في الحديقة العامة في المدينة، في الحادية عشرة من قبل الظهرقضاء صيدا: في الملعب البلدي، في العاشرة صباحاقضاء عكار: في البيرة، في الحادية عشرة من قبل الظهرقضاء جبيل: في بلدة شامات، في الحادية عشرة من قبل الظهر".