"متحدون": قانون المياه الجديد سند أساسي في الدعاوى البيئية

أشار تحالف متحدون في بيان الى أنه علم أنّ هيئة القضايا في الدولة اللبنانية إدّعت يوم الخميس المنصرم الواقع فيه 24 كانون الأول الجاري، على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر، وعلى شركة "هبة العقارية" التي تعود ملكيتها إلى المقاول جهاد العرب ومساهمين، إضافة إلى إدعائها على جهات وشخصيات أخرى وذلك أمام القاضي المنفرد الجزائي في محكمة الدامور.

وفي التفاصيل، فإنّ الدعوى تقدّمت على أساس قانون المياه اللبناني الجديد الذي يعطي المتضرر حقّ الإدعاء أمام القاضي المنفرد من دون المرور بالنيابة العامة وتعتبر أحكامه غير قابلة للإستئناف ولا تخضع لوقف التنفيذ.

يُذكر أن الدعوى التي تقدّمت بها الهيئة هي على خلفية تلويث نهر الناعمة، وهذا القانون يشمل كل القضايا المتعلّقة بتلوّث المياه بالنفايات الصلبة، والمستحدث هو مفهوم التدابير الجزائية الفورية لدى وضع القاضي المنفرد الجزائي يده على الدعوى العامة.