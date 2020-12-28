هل سيتلقى الرئيس عون اللقاح ضد كورونا؟

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتلقى اللقاح ضد الكورونا ، وذلك خلافا لما نشر اليوم في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي