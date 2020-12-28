لبنان

هل سيتلقى الرئيس عون اللقاح ضد كورونا؟

Lebanon 24
28-12-2020 | 19:50
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أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتلقى اللقاح ضد الكورونا ، وذلك خلافا لما نشر اليوم في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي
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كورونا

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