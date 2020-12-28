لبنان

محافظ عكار عرض مع كتانة تعزيز التعاون لمواجهة تفشي كورونا

Lebanon 24
28-12-2020 | 20:04
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زار محافظ عكار المحامي عماد اللبكي اليوم، الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة في مبنى الإدارة المركزية في سبيرز، بحضور مدير العمليات عبد الله زغيب ، مدير قطاع الاسعاف والطوارىء ألكسي نعمة، مدير قطاع إدارة الكوارث مروان الاعور، عضو اللجنة التنفيذية غسان حنا ورئيس اقليم لبنان الشمالي في فرق الاسعاف والطوارىء وليد سمعان.

وقدم اللبكي خلال اللقاء درعا تكريمية إلى كتانة عربون امتنان وتقدير لجهود متطوعي الصليب الأحمر اللبناني وتضحياتهم، منوها بالتعاون بين غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار والصليب الاحمر اللبناني في سبيل مواجهة تفشي جائحة كورونا"، متمنيا "استمرار هذا التعاون وتطويره لما في خدمة الصالح العام في منطقة عكار، ولمواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها الجائحة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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