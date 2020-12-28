لبنان

ما جديد فحوص رحلات وصلت إلى لبنان؟

Lebanon 24
28-12-2020 | 20:14
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أفادت وزارة الصحة العامة، انه ب"استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26/12/2020، أظهرت النتائج وجود إحدى وعشرين (21) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 26/12/2020 كالتالي:
حلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (أربع حالات إيجابية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
حلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (أربع حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 419 (جميعها سلبية)".
المصدر: الوكالة الوطنية
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