"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره في المناطق اللبنانية، إذ بلغ عدد الإصابات على صعيد لبنان 172820 حالة.

وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 97 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4863.

بدورها، أعلنت خلية الازمة في بلدة حرار ببيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات منذ 17 آذار 2020 إلى 38 إصافة: 23 تم شفاؤها و14 تتلقى العلاج المناسب، إضافة الى حالة وفاة".

كما أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة عن تسجيل إصابتين جدديدتين اليوم بفيروس كورونا لطبيبين من البلدة.

وفي القبيات، أعلنت خلية الأزمة، في بيان، عن تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة اليوم، كما أعلنت عن شفاء 4 حالات يمكنهم العودة الى حياتهم الطبيعية. وبذلك أصبح مجموع الحالات الإيجابية في القبيات: 32 حالة.