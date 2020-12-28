مصدر قضائي: الدعاوى على خلفية تلويث نهر الناعمة جاءت بطلب من غجر

أشار مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"لبنان24" إلى أن إقامة عدد من الدعاوى من قبل هيئة القضايا في وزارة العدل والتي أتت على خلفية تلويث نهر الناعمة، إنما أقيمت بطلب من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، بحق من يتعدى على مجرى النهر ويتسبب بالفيضانات وقطع الطرق، وأن من بين الجهات المتعدية مجلس الإنماء والإعمار وبعض أصحاب العقارات ومنهم شركة الهبة العقارية.