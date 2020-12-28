مستشفى بشري الحكومي: يجري العمل على إنهاء التحضيرات اللوجسية لاستقبال مرضى كورونا مطلع الأسبوع المقبل

صدر عن إدارة مستشفى بشري الحكومي البيان الاتي: "بسبب إزدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قضاء بشري والناتج بالدّرجة الأولى عن الإستهتار في إتباع الإجراءات الوقائية، يتم العمل حاليا على إنهاء التحضيرات اللوجستية لإعادة إفتتاح مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق / بشري الحكومي، لإستقبال المرضى مطلع الأسبوع المقبل، آملين أن تمر هذه المرحلة الدّقيقة على خير"