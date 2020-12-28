حريق داخل محل في المنية (صورة)

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٠/١٢/٢٨ حريقاً شب داخل محل للادوات الكهربائية في المنية - الضنية.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.