فهمي: الميليشيات تحمي عمليات التهريب.. ولا علاقة لـ"حزب الله" بجريمة جو بجاني





وفي حديثٍ له عبر لـ "الحرة"، قال فهمي: "أجزم بنسبة 99%، "أن لا علاقة لحزب الله بجريمة جو بجاني". أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن "جريمة جو بجاني هي جريمة منظمة نفذتها مجموعة منظمة وقد توصلنا إلى مجموعة كافية من المعلومات يجري تحليلها وهاتف القاتل تم ضبطه على بعد أمتار من الجريمة وليس في القماطية".وفي حديثٍ له عبر لـ "الحرة"، قال فهمي: "أجزم بنسبة 99%، "أن لا علاقة لحزب الله بجريمة جو بجاني".

وشدد فهمي على أن "عملية التهريب على الحدود اللبنانية تحميها الميليشيات"، كما قال: " لسنا قادرين على فرض هيبة الدولة 100% في الضاحية الجنوبية".

وردّاً على سؤال، أجاب فهمي: "إذا طلب مني القضاء توقيف سليم عياش، سأقوم بما يمليه عليّ وأعمم إسمه وأسعى إلى توقيفه".

وأضاف فهمي: "أحلت ملفات فساد في الوزارة إلى القضاء منذ أشهر ولم يتم الرد عليهم حتى الآن ومن هنا قلت ما قلته عن وجود فساد في القضاء".

إلى ذلك، رأى فهمي أنّ "تجربة النساء في وزارة الداخلية غير ناجحة"، معتبراً أنّ "في لبنان وضعاً غير سليم، ولا يمكن للمرأة أن تنزل إلى مستوى متدنٍ في المجتمع الذي يتضمن طبقات عديدة".