لبنان

نقيب الصيادلة يكشف تفاصيل خطيرة: هناك أدوية مفقودة من الصيدليات

Lebanon 24
28-12-2020 | 23:54
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كشف نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أنّ هناك أدوية مفقودة من الصيدليات وذلك بسبب تهافت الناس على شرائها وتخزينها، مشيراً إلى أنه "جرى وضع خطّة لترشيد دعم الدواء.

 

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أوضح الأمين أنّه "إلى اليوم، لا قرار للحكومة بتبني تلك الخطة، كما أنه لا تبني لها من قبل مصرف لبنان، ولذلك تتهافت الناس على شراء الأدوية وتخزينها في المنازل".

 

وذكر الأمين أنه "يوجد في المستودعات أدوية والناس تخزن الادوية في البيوت وهذا الامر خطير جداً، وبالخطة التي طرحت مؤخراً 30% من الادوية سيرتفع سعرها واذا اعلنت هذه الخطة ستنخفض وتيرة الازمة".

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