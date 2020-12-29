لبنان

مساعدات كجواز مرور

Lebanon 24
29-12-2020 | 00:22
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توزّع جمعيات مرتبطة بجهات دولية أو مانحة مساعدات، بتنسيق مباشر مع جهات على الأرض، كجواز مرور، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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