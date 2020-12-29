تكتّم "حزب الله" على أجواء تشكيل الحكومة

توقفت مصادر مطلعة ومتابعة عند تكتم حزب الله على ما يجري حول تشكيل الحكومة، مشيرة الى المعلومات المتضاربة عن تسمية الوزيرين الشيعيين الآخرين المقترحين من الحزب، بين من يقول ان الحزب لم يسمِ احداً، وبين من يقول انه متفق مع الحريري، واخرين يقولون ان الحريري لم يستشر الحزب بالاسماء.

لكن المصادر تؤكد لصحيفة "اللواء" ان "الحزب ليس لديه ما يضيفه على ما قاله الامين العام السيد حسن نصر الله في حوار العام حول الوضع الحكومي ، ولا سيما لجهة ان المشكلة ليست فقط بين عون والحريري بل بين الحريري واطراف اخرى، وان المطلوب استعادة الثقة بين الرئيسين للاتفاق على توزيع الحقائب".



وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "ما من عنصر جديد في موضوع تأليف الحكومة"، ولفتت إلى أن "ما يتم تداوله من أسماء مرشحة من قبل رئيس الجمهورية للتوزير غير صحيح باستثناء اسم عادل يمين الذي لم يلق تجاوبا من الرئيس المكلف"، مؤكدة أنه "يتم طرح أسماء في الإعلام غير دقيقة على الإطلاق".