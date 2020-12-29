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العطلة محلية

Lebanon 24
29-12-2020 | 04:45
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لوحظ أنّه للمرة الأولى تجنّب كبار السياسيين تمضية عطلة الأعياد في الخارج احتراماً لمشاعر الناس ولظروف سياسية وأمنية معقدة.
المصدر: النهار
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