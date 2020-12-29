لبنان

بلبلة في تيار سياسي

Lebanon 24
29-12-2020 | 04:50
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أثار كلام مستشار رئاسي سابق بلبلة لدى تيار سياسي مسيحي، وخصوصاً إشارته إلى ملف حيوي في إحدى الوزارات قد يُحدث ضجة في الأيام المقبلة.
المصدر: النهار
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وزارات

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