شكاوى بالجملة

عُلم أنّ هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بشكوى جزائية بوجه مجلس الانماء والاعمار وشركة سوكلين واحدى الشركات العقارية وعدد من المتعهدين، بجرم المسؤولية عن الفيضان الذي حصل في كانون الأول 2019 في منطقة الناعمة على الاوتوستراد الساحلي.