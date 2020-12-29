لبنان

فضائح بالجملة في وزارة الطاقة

Lebanon 24
29-12-2020 | 04:59
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تسود في أوساط وزارة الطاقة والمياه بلبلة حول ملفات رشى وتنفيعات وسمسرات في تراخيص الآبار، علماً أنّ الوزارة لا تزال تعتمد آلية للتراخيص تعود للعام 2010 رغم دخول قانون المياه حيّز التنفيذ في تشرين الأول الفائت.
المصدر: نداء الوطن
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