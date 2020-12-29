15
o
بيروت
20
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
20
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لبنان بين سندان عودة الاغتيالات ومطرقة الفوضى الأمنية
Lebanon 24
29-12-2020
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط" في ظل الفراغ الذي تعكسه غياب السلطة التنفيذية الفاعلة في لبنان مع «حكومة تصريف أعمال» ورئيس حكومة مكلّف، والأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، تبرز بين فترة وأخرى معلومات عن اغتيالات محتملة أو فوضى أمنية قد تحصل، الأمر الذي بات هاجسا لكثير من اللبنانيين. وكان آخر تلك المعلومات ما نُقل عن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل أسابيع عن تحذيرات من اغتيالات، فيما نقل تلفزيون لبنان الرسمي معلومات أمس عن سباق بين عودة التحركات الشعبية ومساعي تشكيل الحكومة، قبل 20 كانون الثاني المقبل، مع ترجيح أن يتحول الوضع إلى فوضى أمنية تفتح الباب أمام تدخل المجتمع الدولي في خطوة تواكبها الإدارة الأميركية الجديدة، بما يحول دون حصول صراع، أقله في الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل.
ومع تأكيد مصادر وزارية أن الوضع الذي نقله القادة الأمنيون إلى رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأعلى الأخير لم يتغيّر والتحذيرات لا تزال قائمة، تضع مصادر معنية بالملف المعلومات في إطار المزايدات بين الأجهزة (الأمنية)، وتؤكد لـ"الشرق الأوسط" أنه ليس لدى مخابرات الجيش أي معلومات في هذا الإطار بتاتاً، وأن الوضع تحت السيطرة وما يحصل، أو قد يحصل، لا يزال ينحصر ضمن الأحداث العادية التي تشهدها الساحة اللبنانية من وقت إلى آخر.
وتقول المصادر الوزارية لـ"الشرق الأوسط" إن هذه القضية لا تزال موضع متابعة بين الرئيس ميشال عون والقادة الأمنيين خلال اجتماعاته الدورية معهم ولا شيء جديداً منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى الذي تحدث خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن خوف من اغتيالات. وتضيف: «لكن حتى الساعة لا شيء جديداً وملموساً، وإنما هناك مخاوف لدى الأجهزة الأمنية التي تقوم بالخطط الاستباقية بناء على المعطيات التي أعلنت في ذلك الاجتماع ولا تزال قائمة». وفيما تلفت المصادر إلى حادثة مقتل الشاب جو بجاني في منطقة الكحالة في قضاء عاليه، بسلاح كاتم للصوت أمام منزله قبل أيام، تقول «إنه حتى الساعة لم يتبين إذا كانت الجريمة مرتبطة بخطة معينة أو هي جزء من مخاوف الأجهزة أو مجرد حادث فردي بحيث أن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة حتى الآن".
أما في الإطار العام، فترى المصادر أنه "لا شكّ أن هناك مخاوف من حوادث أمنية في كل لحظة، لا سيما وان لبنان مفتوح، والحدود مع سوريا ليست ممسوكة 100 في المائة وفيها ثغرات تسمح بالتسلسل وافتعال أحداث أمنية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء يسجّل ارتفاعا صباح اليوم
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يسجّل ارتفاعا صباح اليوم
10:30 | 2020-12-29
29/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء مرعوبون: لعبة خطيرة بالسوق السوداء والدولار إلى مستويات خيالية
Lebanon 24
خبراء مرعوبون: لعبة خطيرة بالسوق السوداء والدولار إلى مستويات خيالية
07:03 | 2020-12-29
29/12/2020 07:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة تقترب: لبنان سيدفع ثمناً باهظاً.. دفعةُ عقوباتٍ أميركية تشمل المنظومة كلها!
Lebanon 24
عاصفة تقترب: لبنان سيدفع ثمناً باهظاً.. دفعةُ عقوباتٍ أميركية تشمل المنظومة كلها!
06:36 | 2020-12-29
29/12/2020 06:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من الأمن العام للأجانب في لبنان.. هل تنطبق عليكم هذه الشروط؟
Lebanon 24
بيان من الأمن العام للأجانب في لبنان.. هل تنطبق عليكم هذه الشروط؟
11:31 | 2020-12-29
29/12/2020 11:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في ملهى في البترون.. اصابات وهروب (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير في ملهى في البترون.. اصابات وهروب (فيديو)
12:25 | 2020-12-29
29/12/2020 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:03 | 2020-12-30
جمود في الملف الحكومي.. والإتّصالات الخارجية متوقّفة
00:57 | 2020-12-30
مبادرة ماكرون ما زالت حاضرة
00:18 | 2020-12-30
صدمة مُضحكة
00:13 | 2020-12-30
من يُعيد وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط؟
00:02 | 2020-12-30
حزمة عقوبات جديدة قبل انتهاء ولاية ترامب
23:28 | 2020-12-29
نديم الجميّل: باتت الاضاءة على الظلم جريمة يحاكم عليها قضاء العهد القوي
فيديو
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
15:00 | 2020-12-29
30/12/2020 03:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة صيدلية في زحلة والاعتداء على صاحبها.. والكاميرات شاهدة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة صيدلية في زحلة والاعتداء على صاحبها.. والكاميرات شاهدة (فيديو)
09:50 | 2020-12-29
30/12/2020 03:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قراصنة يخترقون "القرض الحسن".. ويسربون معلومات عن المودعين وأموالهم (فيديو)
Lebanon 24
قراصنة يخترقون "القرض الحسن".. ويسربون معلومات عن المودعين وأموالهم (فيديو)
07:51 | 2020-12-29
30/12/2020 03:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact