الفترة الفاصلة عن مرحلة تأمين اللقاح قاسية.. و لهذا لم ينجح لبنان بالتوقيع مع "فايزر"

لم ينجح لبنان في توقيع عقد شراء اللقاح من شركة "فايزر" كما كان متوقعا بالأمس بين وزير الصحة حمد حسن وممثلين عن الشركة، بعد تفويض رئيس الجمهورية للوزير حسن بذلك، وفق ما أفادت صحيفة "الأنباء الالكترونية".مصادر وزارة الصحة أشارت لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان الأسباب التي حالت دون التوقيع مردها لانشغال الشركة بالتوقيع مع الأرجنتين التي تقدمت بطلبها قبل لبنان، وأن التأخير سيكون لأيام معدودة فقط ولن يكون هناك أية خلافات في هذا الصدد. المصادر كشفت ان لبنان من المفترض ان يحصل على مليون ونصف مليون لقاح ستصل إليه على دفعات.توازيا، تحدثت مصادر طبية لـ "الأنباء" الالكترونية عن الفترة الفاصلة عن مرحلة تأمين اللقاح بأنها ستكون "صعبة جدا وقاسية بالتزامن مع فترة الشتاء"، وأهابت باللبنانيين من مختلف الأعمار عدم الاستخفاف وضرورة الالتزام بشروط الوقاية البسيطة وتعتمد بالدرجة الأولى على التباعد وتجنب التخالط وخاصة في الحفلات والمآتم والأفراح منعاً لانتقال العدوى وتعرض سلامة المواطنين للخطر.