لبنان

الفترة الفاصلة عن مرحلة تأمين اللقاح قاسية.. و لهذا لم ينجح لبنان بالتوقيع مع "فايزر"

Lebanon 24
29-12-2020 | 06:19
A-
A+
Doc-P-779091-637448198375406860.jpg
Doc-P-779091-637448198375406860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم ينجح لبنان في توقيع عقد شراء اللقاح من شركة "فايزر" كما كان متوقعا بالأمس بين وزير الصحة حمد حسن وممثلين عن الشركة، بعد تفويض رئيس الجمهورية للوزير حسن بذلك، وفق ما أفادت صحيفة "الأنباء الالكترونية". 

مصادر وزارة الصحة أشارت لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان الأسباب التي حالت دون التوقيع مردها لانشغال الشركة بالتوقيع مع الأرجنتين التي تقدمت بطلبها قبل لبنان، وأن التأخير سيكون لأيام معدودة فقط ولن يكون هناك أية خلافات في هذا الصدد. المصادر كشفت ان لبنان من المفترض ان يحصل على مليون ونصف مليون لقاح ستصل إليه على دفعات.

توازيا، تحدثت مصادر طبية لـ "الأنباء" الالكترونية عن الفترة الفاصلة عن مرحلة تأمين اللقاح بأنها ستكون "صعبة جدا وقاسية بالتزامن مع فترة الشتاء"، وأهابت باللبنانيين من مختلف الأعمار عدم الاستخفاف وضرورة الالتزام بشروط الوقاية البسيطة وتعتمد بالدرجة الأولى على التباعد وتجنب التخالط وخاصة في الحفلات والمآتم والأفراح منعاً لانتقال العدوى وتعرض سلامة المواطنين للخطر.


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:03 | 2020-12-30
00:57 | 2020-12-30
00:18 | 2020-12-30
00:13 | 2020-12-30
00:02 | 2020-12-30
23:28 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website