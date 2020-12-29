الهبة الإيطالية متوقفة لهذا السبب

عُلم أن الهبة التي تسلمها فوج إطفاء بيروت من الحكومة الإيطالية وهي كناية عن ١٠ آليات إطفاء لا تزال متوقفة بانتظار معاملات الجمارك، بحسب أسرار "الجمهورية".

