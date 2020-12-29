لبنان

قراصنة يخترقون "القرض الحسن".. ويسربون معلومات عن المودعين وأموالهم (فيديو)

Lebanon 24
29-12-2020 | 07:51
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أقدمت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين على اختراق حسابات كافة فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، إضافة إلى حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع. 

المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "Spiderz" نشرت لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020، بحسب تقرير نشرته "الحرة". 

القراصنة أرفقوا ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم التي حصلوا فيها على كل المعلومات المتعلقة بالجمعية وحساباتها السرية، وأعلنوا عن وضعها بتصرف جميع الناس، واعدين بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة، وفقاً لما نقلته "الحرة". كما وجهوا دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع القرض الحسن، لعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد "حزب الله" الموازي، بحسب ما جاء في تقرير "الحرة". 
العملية كشفت أيضا عن حسابات مؤسسة القرض الحسن في جميع المصارف اللبنانية من بينها مصرف جمال ترست بنك الذي سبق أن طالته عقوبات الولايات المتحدة في العام 2019 بزعم تعاونه المالي مع حزب الله وجمعية القرض الحسن التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على قائمتها السوداء عام 2007. 


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